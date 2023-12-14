Довірлива російська публіка аплодувала, але цитата зовсім не належить видатному політику.

Російський диктатор Володимир Путін зганьбився фейковою цитатою про війну, яку "приписав" Отто фон Бісмарку.

Під час так званої "прямої лінії" російський президент вирішив "блиснути розумом", процитувавши нібито Бісмарка. Електорат гучно аплодував, але цитата виявилася фейковою.

"Війни виграють шкільні вчителі та священики", - заявив Путін, згадуючи Бісмарка.

Насправді це слова професора географії з Лейпцига Оскара Пешеля датовані 17 липня 1866 року. Цю цитату професор додав до своєї статті "Уроки новітньої військової історії" в журналі Auslandes.

"Ми щойно сказали, що сама народна освіта вирішує результат війн. Тепер ми хочемо показати, що коли пруссаки перемогли австрійців, це була перемога прусських вчителів над австрійськими вчителями", - звучить оригінальна цитата Пешеля.

"Пряма лінія" - про що ще марив диктатор

Ватажок росіян на "прямій лінії" стверджував, що мир буде тільки тоді, коли Росія "доб'ємося своїх цілей". Володимир Путін заявив, що влада РФ як і раніше хоче "демілітаризації" й "денацифікації" України, а також, щоб Українська Держава мала нейтральний статус.

Українська сторона налаштована на продовження боротьби. Президент Володимир Зеленський вже розкрив плани Києва щодо війни на 2024 рік - це зрив наступальних операцій супротивника й досягнення переваги в повітрі.

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