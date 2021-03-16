Салон почав докучати мешканцям верхніх поверхів, і вони забили на сполох.

Міністерство оборони Єкатеринбурга здавали будівлю для "салону еротичного масажу", в якому працювали повії.

Про це повідомляє SM News Єкатеринбург.

Салон почав докучати мешканцям верхніх поверхів, і вони забили на сполох. Зокрема, городяни скаржилися на гучну музику, стукіт каблуків та інші характерні звуки.

"Там повійна", - поскаржилася одна з жінок, яка проживає над салоном, але в поліції не змогли нічим допомогти. Вони приходили в салон з перевірками кілька разів, але не могли знайти докази, що це бордель.

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В результаті мешканка Єкатеринбурга вирішила сама поговорити з власником салону і з'ясувала, що він орендує приміщення у Міністерства оборони.

Через деякий час заклад перевірили «як годиться». У підсумку в січні 2021 року був складений протокол за заняття проституцією, на цій же адресі були виявлені факти незаконного продажу алкогольних напоїв.

У Приволзько-Уральському територіальному управлінні майнових відносин Міністерства оборони РФ запевнили, що салон вже виселяють через нецільове використання приміщень.

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Автор: Денис Прядко