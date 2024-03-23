Банда "Цапковських" вважається однією з найжорстокіших і безпринципних у новітній історії Росії.

За участь у "СВО" Кремль помилував двох учасників організованого злочинного угруповання "Цапковські", яке сумно прославилося масовим убивством 12 осіб (включно з дітьми) у 2010-му році в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляють "Новости Ростова" з посиланням на своє джерело в силових структурах Росії.

Йдеться про В'ячеслава Рябцева на прізвисько "Буба" і Андрія Бикова на прізвисько "Бик". За інформацією джерела, спочатку "Група Вагнера" не хотіла брати їх до себе, але оскільки Рябцев свого часу пішов на угоду зі слідством, йому "допомогли" потрапити на війну. Стверджується, що Рябцев уже на волі - одружився і живе в одному з міст Краснодарського краю.

Як на фронт потрапив Биков, не уточнюється. За словами джерела, зараз він проходить лікування "на території ЛДНР" після важкого поранення. Що з ним буде далі - не зрозуміло, але помилування у нього "на руках".

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Третього учасника банди - Володимира Алексєєва - ПВК "Вагнер" так і не взяла до себе. Причини не вказані, але ймовірно це через призначений йому довічний термін.

Чим відома "Цапківська ОПГ"

Цапківське або Кущьовське організоване злочинне угруповання діяло в станиці Кущьовській Краснодарського краю РФ з початку 1990-х років. Банда займалася практично всіма видами кримінального бізнесу, водночас тримаючи в страху все місцеве населення.

Банда мала на своєму рахунку незліченну кількість злочинів, зокрема вбивства і побиття неугодних, систематичні зґвалтування місцевих дівчат - усі злочини покривали місцеві силовики. Однак у ніч на 5 листопада 2010 року банда скоїла масове вбивство, яке поліцейські не змогли спустити на гальмах, оскільки злочин набув всеросійського розголосу.

Унаслідок розправи загинули три сім'ї - місцевого фермера, директора великої ростовської фірми і сім'я сусідів. Загалом було вбито 12 осіб, включно з 4 дітьми. Наймолодшій із загиблих було всього дев'ять місяців. Винними у вбивстві визнали бандитів ОЗУ "Цапковська". Рябцева і Бикова засудили до 20 років колонії, а Володимира Алексєєва, відомого як Вова-Бєспрєдєл, - до довічного.

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