У Росії вбивця з банди "цапків" розкошує у в'язниці: обідає ікрою, крабами й шашликами (фото)

Сім'я злочинця з банди "цапків" витрачала на його розкішне життя мільйони.

Володимир Цепов'яз, засуджений з банди "цапків" — однієї з найкривавіших в історії Росії, опинився в центрі великого скандалу. Він відбуває майже 20-річний термін в амурській колонії строго режиму, але, як з'ясувалося, без особливих труднощів.

У ЗМІ потрапили фото, на яких Цепов'яз в арештантській робі позує біля столу з делікатесами. У кадр потрапили морепродукти — червона ікра і краби — із соєвим соусом, а також шашлик. Як з'ясувалося, журналістам надала ці знімки колишня дружина Цепов'яза Наталія Стришня, передає Lenta.

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Вона розповіла, що Цепов'яз дзвонив їй і надсилав номери банківських карт, а вона переказувала на них гроші. За словами Стришньої, Цепов'яз купував продукти через посередника в Амурській області і навіть запрошував до себе лікаря-стоматолога, якому платив "пристойні суми". Крім того, засудженому були потрібні гроші на пасіку, розташовану в колонії, — він купував бджіл й нові вулики.

Незабаром після того, як розповідь Наталії Стришньої стали активно обговорювати в мережі, Федеральна служба виконання покарань прокоментувала ситуацію. Заступник директора відомства Валерій Максименко повідомив, що скандальні фото Цепов'яза були зроблені ще в 2015 році.

За словами представника ФСВП, наразі Цепов'яза утримують у "жорстоких умовах". Максименко також зазначив, що сьогодні у багатьох СІЗО арештанти можуть замовляти й ікру, і шашлик, але от мобільний телефон, на який знімали Цепов'яза за обідами, заборонений категорично.

В'ячеслав Цепов'яз — один зі спільників ватажка банди Сергія Цапка, яка діяла в станиці Кущевській Краснодарського краю РФ в 1990-2000-х роках. Восени 2010 року члени банди за наказом ватажка напали на сім'ю фермера Аметова і вбили 12 осіб, у тому числі чотирьох дітей. Цей злочин став одним з найбільших масових вбивств в історії Росії.