На його переконання, протестні настрої в РФ зароджуються дуже важко та повільно.

Росіянам вкрай важко проявляти свої протестні настрої, адже вони фактично живуть у "таборах". Однак антивоєнний вибух можливий.

Про це в ефірі каналу FREEДом заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

На його переконання, в Росії свідомо створювали не демократичне суспільство з можливістю поширення різних точок зору, а "табори", у яких заборонено бути в опозиції до режиму.

Подоляк зазначив, що диктаторський режим Путіна послідовно знищував будь-які прояви політичної конкуренції, паралельно зомбуючи населення пропагандою. Саме тому дуже мало росіян ще можуть думати.

"Можливо, за рахунок великих ексцесів в Україні, тобто тактичних поразок, таких вагомих, коли буде знищено достатньо велику кількість живої сили, коли все це масово почнуть хоронити там, маю на увазі по всій Росії, тоді, можливо, там буде бунт протестного типу. Тоді низова ланка протестуватиме, адже діти, які мали б пахати на землі, всі помирають. Можливо, ці бунти почнуться в Росії, але в будь-якому випадку це досить важкий процес, довга дорога. На жаль, нам дуже дорого обходиться доведення світу, що РФ в такому вигляді не повинна існувати. Вона повинна існувати в інших видах, як держава неімперіалістичного типу, не шовіністична, не з нацистською внутрішньою ідеологією. У них абсолютно чітка авторитарна вертикаль. У них абсолютно точно не дотримуються прав людини ні в середині, ні на зовнішніх ринках. Це країна, яка чітко готова порушувати всі міжнародні договори та йти на будь-які порушення, як ми бачимо по Північному потоку-1. Тобто, РФ - це не країна, яка може витримувати існування в нормальній людській спільноті", - заявив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Подоляк заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже готовий відмовитися від деяких окупованих територій України. Також він нагадав, що Україна піде на переговори з РФ тільки в одному випадку.

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