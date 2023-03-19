Влада Гарячого Ключа перешкоджала похорону найманців ПВК "Вагнера".

У місті Гарячий Ключ в Краснодарському краї РФ почали ховати найманців ПВК "Вагнера". Проти поховань учасників війни проти України тут раніше виступала місцева влада.

Місцевий Telegram-канал "Горячий Ключ NEWS" показад серію відео з похорону найманців ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Сам Пригожин тим часом опублікував коментар, в якому нагадав, що на місцеву владу довелося тиснути, щоб організувати поховання.

"Спасибі всім тим, хто підтримав нас, і змусив адміністрацію Гарячого Ключа не перешкоджати похорону бійців ПВК "Вагнера" на цвинтарі в станиці Бакинській", – сказав ватажок ПВК.

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Влада міста Гарячий Ключ в Краснодарському краї РФ виступила проти поховання на їхній території ліквідованих в Україні окупантів. Мер Гарячого Ключа Сергій Білопольський заявляв, що "місто-курорт Гарячий Ключ неправильно робити місцем для масового поховання бійців".

У відповідь з боку ватажка ПВК Євген Пригожина посипалися погрози. Він заявив, що якщо адміністрація Гарячого Ключа буде протидіяти, будуть "приймати відповідні заходи і рішення".

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