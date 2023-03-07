Родичі деяких похованих навіть не знали про їх смерть.

Ціле кладовище ліквідованих найманців ПВК "Вагнер" знайшли в Підмосков'ї. У селі Мавріно з'явилися мінімум 27 нових могил.

За інформацією російського видання "Москва онлайн", на кожному похованні помітили однакові біло-синьо-червоні букети і однакові вінки з емблемою ПВК "Вагнер", на якій вигравірувані слова "Кров, честь, батьківщина і відвага". Крім того, кожній могилі знаходиться червоний пластиковий стакан з написом "Може чай, а може й ні".

Імовірно, тут поховали завербованих російських зеків, ліквідованих в Україні.

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"Ми з мужиками все ж сходили подивитися. Єдине, що ми можемо припустити, що це "вагнерівці". Нам не рекомендували лізти в цю тему. Поки ніхто з їхніх родичів до нас не звертався. З'явилися вони протягом січня. Я не весь час тут. Вони могли і раніше привозити. Кладовищем я не заведу. Що вони там творять - взагалі не знаю", – розповів місцевий священик.

ЗМІ з'ясували, що серед 27 могил тільки двоє жителі Москви, четверо – з Азербайджану і Киргизстану, а решта – з різних регіонів РФ. При цьому вік найманців від 21 до 55 років, а деякі родичі похованих навіть не знали про їх смерть.

"За списком злочинів, за які загиблі відбували покарання, можна вивчати Кримінальний кодекс: тут все, починаючи від 105-ї (вбивство) і закінчуючи 222-й (незаконний обіг зброї). Але найбільше тих, хто був засуджений за "народною" 228-ю (розповсюдження наркотиків)", – зазначено в повідомленні.

Втрати ПВК "Вагнер" у війні проти України - що відомо

Підрозділи найманців Пригожина за рік війни в Україні втратили більше 30 тисяч осіб з них 9 тисяч вбиті. Зазначається, що понад 4 тисячі "вагнерівців" ліквідували ще у грудні 2022 року у штурмах Бахмута, а 90% ліквідованих - ув'язнені з РФ.

За даними розвідки США, до грудня 2022 року "вагнерівців" налічувалося 50 тисяч осіб, з них 10 тисяч - професійні найманці, а 40 тисяч - зеки.

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