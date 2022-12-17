Пропагандисти заявляють, що відсоток летальності у російських госпіталях складає лише 0,5.

У Російській Федерації заявили, що 97% військових повертаються з України додому живими.

Як заявили російські пропагандисти в одній із передач на росТБ, відсоток летальності у їхніх госпіталях складає лише 0,5.

Так, російський військовий, який виступив в ефірі, заявив, що під час Другої світової війни виживало нібито лише 70% радянських солдатів, а Росії під час війни проти України "вдалося досягти" вищого показника.

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"Таких цифр ніколи не було! Ця цифра сьогодні досягає 97%. Це об'єктивні дані, які ми вивчаємо" - видав рашист.

Війна в Україні: втрати Росії

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 17 грудня ворог орієнтовно втратив близько 97 тисяч 690 осіб. Окрім цього, захисники нашої країни "мінуснули" чимало техніки РФ.

Особливо російські війська зазнають втрат на Донбасі. Так, на Луганщині через значну кількість поранених окупаційна влада передала під потреби російських військових лікарні у двох містах.

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