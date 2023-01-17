У цивільному житті окупант мав невеликий бізнес, а потім добровільно підписав контракт із ПВК.

В Україні ліквідували найманця приватної військової компанії "Вагнер" німецького походження Олександра Кнауба.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, 15 січня 24-річного "вагнерівця" поховали у Волзькому, хоча похоронку сім'я окупанта отримала ще 2 грудня минулого року.

Експерт зазначив, що Кнауб не був зеком, як сотні інших ПВК-шників, ліквідованих в Україні. Він мав статус приватного підприємця - займався вантажоперевезеннями на власній "Газелі", але мабуть його послуги попит впав і він добровільно підписав контракт із П ВК.

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"Ідіот, який мав німецьке походження, без особливих зусиль міг репатріюватися до Німеччини, але вважав за краще померти за ВВХ", - підсумував експерт.

"Вагнерівці" на війні проти України

На тлі масштабів нинішнього вторгнення РФ в Україну, ватажок "Вагнера" Євген Пригожин вирішив збільшити чисельність свого угруповання за рахунок ув'язнених з російських в'язниць.

В лавах ПВК зараз воюють чимало амністованих зеків. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. Зеків відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

"Вагнерівці" зосередилися в Бахмуті та Соледарі. Штурм Соледара Донецької області та інших міст обходиться "Вагнеру" величезними втратами. Йдеться про десятки тисяч трупів. "Група Вагнера" сумно прославилася на війні, як підрозділ з найвищою смертністю серед усіх російських сил.

За даними ОП, Збройні Сили України вже знищили 77% російських в'язнів, яких через приватну військову компанію "Вагнер" відправили на війну проти України.

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