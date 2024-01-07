Криза в російському птахівництві наростає вже кілька місяців.

У Росії на тлі санкцій продовжує руйнуватися економічна система, одним із проявів чого віднедавна став періодичний дефіцит курятини в магазинах. Щоб виправдатися, російські рітейлери і чиновники вигадують безглузді причини, чому з полиць зникло м'ясо птиці.

Так, з дефіцитом найдоступнішого м'яса зіткнулися жителі цілого ряду регіонів Росії – зокрема, Єкатеринбурга, Самари, Челябінська і Ульяновська. Найбільша в Росії роздрібна мережа Х5, що володіє мережами магазинів "Пятерочка", "Перекресток" і "Чижик" звинуватила у всьому погану погоду.

"У перші дні Нового року в деяких регіонах Росії були затримки поставок охолодженої птиці в тому числі через сильні снігопади або морози. Ми робимо все можливе для того, щоб довезти відсутній товар до магазинів", - заявили виданню РБК у прес-службі X5 Group.

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А в прес-службі уряду Свердловської області вважають, що в дефіциті курячого м'яса винна зовсім не погода, а раптові свята, через які попит на курятину нібито впав, тому її і перестали завозити в магазини

"Виробники продукції з м'яса птиці в Свердловській області працюють стабільно. Поставки, в тому числі в великі торгові мережі, здійснюються за графіком, а їхній обсяг коригується з урахуванням споживчої активності. У період довгих січневих вихідних він традиційно нижчий, ніж в інші дні. Швидкопсувні продукти завозять в магазини в такій кількості, щоб вони були розкуплені в період терміну зберігання", — заявили чиновники.

Проблеми в російському птахівництві

В останні кілька місяців в Росії почали стрімко дорожчати продукти птахівництва - куряче м'ясо і яйця. Намагаючись боротися з цим, російська влада забороняє підприємцям підвищувати ціни, що призводить до локальних дефіцитів і ажіотажного попиту.

Через європейські санкції російське птахівництво зіткнулося з системними проблемами, тому вирішити проблему Росія не може. Щоб не викликати роздратування населення дефіцитом звичних продуктів, уряд РФ вирішив спростити імпорт яєць з Туреччини.

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