Курячі яйця в Росії стали дорожчими за тропічні фрукти.

В Росії виник суттєвий дефіцит курячих яєць. Про це інформують російські користувачі соцмереж і публікують відповідне відео.

Зокрема, у Бєлгороді другий день поспіль вишикуються величезні черги за яйцями. Місце у черзі люди займают з ночі.

У пабліках зазначають, що дефіцит курячих яєць утворився не лише у Бєлгороді, а й в багатьох російських містах. При цьому ті, що продаються, подорожчали у рази.

"Люди займають чергу за ними з 5 ранку. У деяких регіонах вони коштують уже 300 рублів за десяток. Багато російських магазинів почали продавати цей продукт поштучно", - констатують російські користувачі соцмереж.

За словами місцевих мешканців, яйця стали дорожчими за тропічні фрукти. За рік вони подорожчали приблизно на чверть.

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