"Привітання" терориста стосувалися не тільки персоналу Путіна, але й олігархів, депутатів та топ-менеджерів держкорпорацій.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін феєрично потролив Кремль, Держдуму, уряд РФ, топ-менеджерів державних корпорацій та олігархів, привітавши всіх їх із Всесвітнім днем щура.

Як зазначив Гіркін у своєму Телеграм-каналі, він ледь не пропустив це свято, але вчасно схаменувся та "накатав" привітання.

"Всесвітній день щура! Ледь не пропустив. Але вчасно усвідомив і виправляю помилку: вітаю весь особовий склад адміністрації президента та уряду РФ, віп-менеджерів держкорпорацій, переважна більшість губернаторів та членів обох палат "парламенту" РФ, а також усіх без винятку олігархів – з їхнім професійним святом", - зазначив Гіркін.

Він іронічно додав, що бажає всім вищезгаданим чиновникам та олігархам "всіх благ у цьому житті. "І не надумайте розкаятися. Бо внизу сковорідки чекають... а молитися за ваші пропащі душі, впевнений, не буде взагалі ніхто", - додав він.

Закиди Гіркіна: останні новини

Гіркін - топ-троль Кремля та Міноборони РФ, адже так майстерно ніхто не критикує цих невдах.

Нещодавно Гіркін потролив безглузді та безрезультативні штурми "Вагнера" у Бахмуті Донецької області. Згодом він спрогнозував провал російської окупаційної армії в битві за Бахмут Донецької області.

А напередодні Гіркін заявив, що всі окупанти підпадають під статтю про військовий злочин, оскільки беруть участь у війні, яку Путін побоявся оголосити офіційно.

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