Втім, сепаратисти, терористи і пропагандисти вирішили рятувати свою армію.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, пропагандист Максим Калашніков та сепаратист Павло Губарєв в один голос занили, що Росія знаходиться на порозі військової поразки.

Дивне відео з цілком реальними прогнозами з'явилося в Телеграм-каналі терориста. Гіркін і Ко заявили, що будуть "запобігати капітуляції", створивши "Клуб розсерджених патріотів".

Свій маніфест Гіркін та його "колеги" оприлюднили 1 квітня - у День дурня.

Відео дня

"Ми створюємо "Клуб розсерджених патріотів". Не побоюсь цього сказати, що ми наближаємося до військової поразки", - заявив Гіркін.

Його товариші повторили фактично те саме і зауважили, що вони стануть "тим самим останнім рубежем оборони".

Критик Гіркін: останні заяви

Гіркін - один з найактивніших критиків російського військово-політичного командування РФ. Нещодавно він потролив безглузді та безрезультативні штурми "Вагнера" у Бахмуті Донецької області. Згодом він спрогнозував провал російської окупаційної армії в битві за Бахмут.

А напередодні Гіркін заявив, що всі окупанти підпадають під статтю про військовий злочин, оскільки беруть участь у війні, яку Путін побоявся оголосити офіційно.

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