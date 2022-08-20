Окупант заявив, що прийшов до військкомату по повістці, але не збирався брати участь у війні.

Окупант Ярослав Нещенко, який був захоплений у полон українськими захисниками під час одного із боїв, - родом із міста Свердловськ Луганської області. Чоловік розповів, що на фронт в Україні його начебто заманили обманом.

В інтерв'ю українському журналісту і блогеру Володимиру Золкіну окупант заявив, що прийшов до військкомату по повістці, але не збирався воювати, а подівався просто пофотографуватися і поїхати додому.

Разом з тим, за його словами, із собою в нього вже були речі першої необхідності.

"Мені прийшла повістка. Я прийшов у військкомат і все…звідти поїхав. Ні [не хотів воювати], тому що сказали – поїдемо сфотографуємося і все. Ну, ось фотосесія, типу навчання там…", – розповів полонений.

Нещенко зазначив, що "мобілізовані" чоловіки з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово гинуть на полі бою. А тих, кого вдалося повернути із полону, росіяни знову кидають у бій як "гарматне м'ясо".

Раніше інший полонений росіянин в інтерв'ю Золкіну спробував поміркувати про мотиви свого приїзду на війну в Україну.

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