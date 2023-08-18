Російські виробники не в змозі компенсувати відтік іноземних фірм з РФ.

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм чиновникам відмовитися від автомобілів іноземного виробництва і заборонив їм користуватися західними технологіями, включно з пристроями Apple, але ці вимоги не прижилися.

Через тиждень після вимоги Путіна пересадити чиновників на вітчизняні машини держструктури виділили понад 53 млн рублів на закордонні авто, пише видання "Верстка" з посиланням на держзакупівлі.

Зокрема, відмовлятися від іноземних авто не планує путінська адміністрація – об'єднаний санаторій "Сочі" підконтрольний управлінню справами президента 9 серпня розмістив тендер на придбання мінівена за 9,2 млн рублів (ймовірно, йдеться про Mercedes-Benz V-Class). Найдорожчу машину вирішило закупити АТ "Развитие села", засноване Міністерством земельних і майнових відносин російської Мордовії. Йдеться також йде про мінівен – Мегсеdes-Вепz V 300 d 4МАТIС за 18,1 млн рублів.

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А Міноборони, "Ростех" та Мінсільгосп, за даними видання "Агентство", продовжили використовувати комп'ютери Apple попри заборону Кремля. Зокрема, про те, що відомства все ще використовують комп'ютери Apple для редагування знімків, свідчать метадані файлів, опубліковані на їхніх сайтах. Наприклад, фотографи відомств використовують версії програм Adobe Photoshop і Lightroom для Macintosh і через них редагували фото з виступу міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу на форумі "Армія-2023" в Москві.

Старший аналітик Crisis Group Олег Ігнатов у коментарі Newsweek наголосив, що розпорядження Путіна про припинення використання іномарок і товарів Apple буде складно реалізувати, тому що на ринку немає альтернатив. Вітчизняні виробники не в змозі компенсувати відтік іноземних фірм, що почався після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Якщо ви хочете придбати дешеву машину, раніше ви б купили корейську машину, але зараз це неможливо. Основні автомобілі на російському ринку зараз китайські. ... У них (чиновників – УНІАН) немає особливого вибору. Їм доведеться використовувати смартфони або з Android, або з китайськими операційними системами. Росія намагалася виробляти свою власну операційну систему – вона називається "Аврора", це російська операційна система, але це все одно не працює", – зазначає Ігнатов.

Заборона на використання іномарок і продукції Apple в РФ

На початку червня ФСБ РФ заявила, що спецслужби США використовують програму-вірус на пристроях Apple для стеження за російськими чиновниками. Протягом наступних тижнів у ЗМІ з'явилася інформація про заборону на використання техніки Apple представниками російських відомств.

А на початку серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що "всі чиновники країни повинні їздити на вітчизняних автомобілях".

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