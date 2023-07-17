Шпигуноманія в РФ вийшла на новий рівень.

Російським чиновникам і державним службовцям заборонили використовувати iPhone та інші продукти Apple у роботі.

Як інформує Financial Times, російські спецслужби підозрюють компанію Apple у шпигунстві. З 17 липня Міністерство торгівлі РФ дало наказ відмовитися усім держслужбовцям від продукції Apple.

"Співробітники служби безпеки в міністерствах, співробітники ФСБ, які обіймають цивільні посади, такі як заступники міністрів, оголосили, що iPhone більше не вважаються безпечними і що потрібно шукати альтернативи", – розповіло джерело, близьке до урядової установи, яка заборонила продукти Apple.

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У березні 2022 року Путін видав указ про перехід державних установ на вітчизняне програмне забезпечення, нагадали у виданні.

"Офіційні особи справді вірять, що американці можуть використовувати своє обладнання для прослуховування. ФСБ давно стурбована використанням iPhone для професійних контактів, але адміністрація президента та інші чиновники виступали проти обмежень просто тому, що їм подобалися iPhone", - пише видання.

Зазначається, що у особистих цілях робітники мають право використовувати продукцію Apple.

"Всі скаржаться, що це незручно і доводиться носити з собою ще один телефон чи планшет", – додало джерело.

Компанія Apple пішла з Росії

Нагадаємо, що у березні 2022 року американська корпорація Apple припинила роботу в Росії.

А в березні 2023 року співробітникам адміністрації президента РФ Володимира Путіна рекомендували відмовитися від iPhone.

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