Диктатор наголосив, що державні відомства більше не закуплятимуть іномарки.

Російський диктатор Володимир Путін придумав, як популяризувати російський автопром. Він вирішив розпочати з чиновників та наказав усім їм їздити на російських автівках, тобто "Москвичах" та "Ладах".

Як повідомляє Телеграм-канал Shot, про це диктатор заявив під час однієї з нарад. Зокрема, Путін оголосив, що наказав скасувати закупки імпортних автівок для чиновників.

"Всі чиновники країни повинні їздити на вітчизняних автомобілях. Десь це буде скромніше, ніж раніше, але нічого страшного. Навпаки, це добре. Усе наше чиновництво чудове повинне розуміти, що треба прагнути до розвитку вітчизняних брендів, автомобілів та іншої продукції", - заявив Путін.

При цьому він заявив, що імпорт теж повинен бути, але такі "базові речі", як автівка, повинні бути вітчизняними.

Дива російського "автопрому"

На тлі санкцій РФ вирішила розвивати автопромисловість, але невдало. У січні-лютому 2022 року продажі машин марки Lada впали на 19,4%. 16 березня 2022 року через відсутність запчастин "АвтоВАЗ" оголосив про корпоративну відпустку.

Згодом нова Lada Aura феєрично підмочила репутацію російського автопрому - машина не завелася під час презентації на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Ба більше, значна кількість автомобілів Lada Vesta NG, що надходять до дилерів, знаходяться в стані "недокомплекту".

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