Представниця російського МЗС нібито похвалилася врожаєм, але коментатори вгледіли подвійний підтекст.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова візначилася еротичим роликом з полуницею.

Відео з'явилося у Telegram-каналі Захарової.

На кадрах представниця російського дипвідомства поїдає полуницю, детально знімаючи цей процес. Ролик триває три хвилини під російську народну пісню "Калинка-Малинка".

"Свій врожай", - лаконічно написала Захарова.

Коментатори шоковані відвертим роликом. Більшість не розуміє, з якою метою Захарова ним поділилася.

"Господи, що діється? Хто мені пояснить, це навіщо?",

"Господи! А ви чого на Гордона такі схожі тут? Я думав це він...в жіночому",

"Це діагноз",

- пишуть коментатори.

Раніше Захарова розкритикувала новину про "дерусифікацію" борщу, назвавши це "сучасним київським націоналізмом".

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