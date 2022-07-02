Захарова зганьбилася роликом з дачі / getty images

Офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова візначилася еротичим роликом з полуницею.

Відео з'явилося у Telegram-каналі Захарової.

На кадрах представниця російського дипвідомства поїдає полуницю, детально знімаючи цей процес. Ролик триває три хвилини під російську народну пісню "Калинка-Малинка".

"Свій врожай", - лаконічно написала Захарова.

Коментатори шоковані відвертим роликом. Більшість не розуміє, з якою метою Захарова ним поділилася.

  • "Господи, що діється? Хто мені пояснить, це навіщо?",
  • "Господи! А ви чого на Гордона такі схожі тут? Я думав це він...в жіночому",
  • "Це діагноз", 

- пишуть коментатори.

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Раніше Захарова розкритикувала новину про "дерусифікацію" борщу, назвавши це "сучасним київським націоналізмом".

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