Захарова вийшла у світ з гіганським аксесуаром і придумала 'символізм'

Представниця МЗС РФ заявила, що червоний колір нібито має сприйматися як "рішучість Росії".

Скандальна представниця МЗС Росії Марія Захарова вийшла у світ з гігантським червоним аксесуаром. Чиновниці довелося "на ходу" придумувати "символізм" брошки.

Журналісти запитали офіційного представника МЗС РФ, чи був вибір такого аксесуару випадковим, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Не треба шукати прихованих смислів. Сенс лише один - це, на мою думку, просто естетика", - відповіла дипломат. Відео дня

Втім, на цьому коментарі щодо брошки не закінчилися. Захарова переконує, що іноді використовує аксесуари з національною символікою, але тільки якщо вона має брати участь у заходах, присвячених державним святам або важливим історичним подіям.

"Але, звичайно, червоний колір зараз, як на мене, найактуальніший, щоб наші недруги розуміли, що ми налаштовані рішуче", - наголосила Захарова.

Інші заяви Захарової - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Захарова звинуватила Україну у здійсненні "терористичних актів" на своїй території та пообіцяла "жорстку відповідь".

За її словами, операції ЗСУ на території Росії нібито мають одну мету - залякування мирного населення.

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