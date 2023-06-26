У ролику без звуку російський міністр зображений в одному зі штабів угруповання військ "Захід".

Прес-служба Міністерства оборони РФ опублікувала відео з главою відомства Сергієм Шойгу - перше після повстання вагнерівців.

На кадрах, які опубліковані без звуку, міністр оборони РФ спочатку летить у вертольоті, а після з'являється в приміщенні, де у нього за спиною присутній напис "Командний пункт угруповання військ (сил) "Захід". У цьому приміщенні він спілкується з генералами, але знову ж таки – без звуку.

"В ході роботи в зоні проведення спеціальної військової операції міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу перевірив передовий пункт управління одного з об'єднань "Західного" угруповання військ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як стверджується, на командному пункті Шойгу заслухав доповідь щодо поточної обстановки на фронті і підготовки нових підрозділів "Західного" угруповання військ. Також міністр дав розпорядження генералам щодо "розкриття планів противника" і їх припинення.

Недавній бунт Пригожина, який ледь не закінчився штурмом Москви під гаслами про відставку і покарання особисто Шойгу, в цьому повідомленні Міноборони РФ ніяк не згадується.

Заколот пригожинців і Шойгу

Увечері 23 червня ватажок "ПВК Вагнера" Євген Пригожин заявив, ніби-то російська армія за наказом Міністра оборони Сергія Шойгу атакувала табори найманців з артилерії. Під приводом покарання Шойгу Пригожин заявив про похід на Москву. Коли колони найманців вже були за 200 км від російської столиці, Пригожин раптово скасував похід і розвернув свої війська, оскільки досяг якихось домовленостей з Кремлем.

Кремль пообіцяв не переслідувати за законом ані рядових бунтівників, ані самого Пригожина, якому пообіцяли вільний виїзд до Білорусі. При цьому спікер Кремля стверджував, що головна вимога Пригожина про відставку і покарання Шойгу на переговорах навіть не обговорювалася.

За весь період кризи з заколотом вагнерівців Сергій Шойгу жодного разу не з'явився на публіці і ніяк не прокоментував те, що відбувається, від свого імені – навіть у форматі текстових цитат через прес-службу.

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