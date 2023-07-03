Знищено мінімум один резервуар та пошкоджено ще кілька об'єктів.

"Вагнерівці" під час заколоту проти Міноборони РФ вдарили авіацією по нафтобазі у Воронежі. Об'єкт отримав значні пошкодження.

У мережі з'явилися супутникові знімки пошкоджень на нафтобазі. На кадрах видно, що знищено резервуар із авіаційним паливом. Крім того, кілька інших резервуарів отримали пошкодження.

Як зазначають російські пабліки, "Вагнер" вдарив по нафтобазі із авіації, зокрема гелікоптера Ка-52 "Алігатор".

Атака на нафтобазу у Воронежі

23 червня "вагнерівці" збунтувалися та пішли маршем на Москву. Під час заколоту найманці Пригожина знищили у Воронежі сховище з моторним пальним для російської авіації.

Це були критичні запаси для південного угрупування російських військ. А ще "вагнерівці" знищили 6 гвинтокрилів, які могли працювати проти України.

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