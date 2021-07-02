Пранкери розповіли, що Netflix нібито запропонував зняти реаліті-шоу, яке буде "сумішшю трилера і "Дом-2"".

Російські пранкери Вован (Володимир Кузнєцов) і Лексус (Олексій Столяров) подзвонили чоловікові на ім'я Руслан, який називає себе менеджером "скопинського маніяка" Віктора Мохова, і від імені журналістки Ксенії Собчак запропонували йому участь у реаліті-шоу.

Запис опубліковано на YouTube.

Під час розіграшу пранкери повідомили Руслану, що стрімінговий сервіс Netflix нібито запропонував зняти реаліті-шоу, ведучими якого повинні стати Мохов і Собчак. За їхніми словами, в програмі повинні зніматися молоді дівчата і хлопці, які живуть у скопинського маніяка і беруть участь в різних конкурсах. В кінці ж залишиться тільки один.

"Життя в бункері. Шоу скопинського маніяка", - описали вони концепцію вигаданої передачі. Жанр був визначений як "суміш трилера і "Дом-2»". Пранкери пообіцяли, що шоу нібито будуть показувати в США та інших країнах.

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Руслан зазначив, що реаліті-шоу зустріне «жорсткий опір з боку влади», проте високо оцінив ідею і запропонував свій варіант концепції реаліті-шоу: «можна влаштувати те ж саме і у зворотний бік: його (Мохова) в підвал, а як кримінальний світ над ним знущається. Всякі різні варіанти можна робити".

Також менеджер скопинського маніяка повідомив, що Мохов із задоволенням візьме участь в інтимних сценах з телеведучою. Сама Собчак, за словами пранкерів, заради американського кабельного телебачення готова на все.

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Віктора Мохова посадили у в'язницю в 2004. В 2000 році він викрав 14-річну Катерину Мартинову та 17-річну Олену Самохіну.

Він тримав школярок у бункері, який заздалегідь вирив на своїй ділянці під гаражем, як секс-рабинь протягом 1296 днів. Врятуватися дівчатам вдалося, передавши на волю записку.

За маніяком встановлять адміністративний нагляд строком на 6 років. Йому буде заборонено відвідувати місця проведення спортивних, культурно-видовищних та інших масових заходів, а також залишати місце проживання або перебування вночі (з 22:00 до 6:00).

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю новину. Більшість з них висловилися за те, щоб Мохова засудили до довічного.

Після звільнення Мохов попрямував до Москви на ток-шоу, таки чином порушивши умови адміністративного нагляду.

В документальному фільмі Ксенії Собчак він сказав, що йому "по кайфу" підвищена увага з боку громадськості та ЗМІ.

"Катя там жила - вона не народжувала, а Олена народжувала. А зараз навпаки вийшло: Катя народила, а Олена ні. Від мене народила і більше не народжує. Треба знову мені зайнятися нею", - сказав він.

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Автор: Денис Прядко