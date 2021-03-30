Вона звернулася до слідчого комітету з вимогою порушити нову справу щодо Мохова.

Колишня полонянка "скопинського" маніяка Віктора Мохова Катерина Мартинова попросила надати їй державний захист.

Читайте такожРосіянин забарикадувався і відкрив стрілянину по росгвардійцям (фото)Про це пише ТАСС.

Жінка розповіла, що Мохов намагався додати її в друзі у "ВКонтакте".

Вона звернулася до Слідчого комітету з вимогою порушити нову справу щодо Мохова.

"Я не знаю, чи буде справа порушена, але якось обмежити його публічні виступи, активність в соцмережах. [Зараз] виходить у нього немає ніяких рамок, що говорити, що робити - він може говорити, що хоче зустрітися зі мною", - сказала Мартинова.

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Віктора Мохова посадили у в'язницю в 2004. В 2000 році він викрав 14-річну Катерину Мартинову та 17-річну Олену Самохіну.

Він тримав школярок у бункері, який заздалегідь вирив на своїй ділянці під гаражем, як секс-рабинь протягом 1296 днів. Врятуватися дівчатам вдалося, передавши на волю записку.

За маніяком встановлять адміністративний нагляд строком на 6 років. Йому буде заборонено відвідувати місця проведення спортивних, культурно-видовищних та інших масових заходів, а також залишати місце проживання або перебування вночі (з 22:00 до 6:00).

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю новину. Більшість з них висловилися за те, щоб Мохова засудили до довічного.

Після звільнення Мохов попрямував до Москви на ток-шоу, таки чином порушивши умови адміністративного нагляду.

В документальному фільмі Ксенії Собчак він сказав, що йому "по кайфу" підвищена увага з боку громадськості та ЗМІ.

"Катя там жила - вона не народжувала, а Олена народжувала. А зараз навпаки вийшло: Катя народила, а Олена ні. Від мене народила і більше не народжує. Треба знову мені зайнятися нею", - сказав він.

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Автор: Людмила Жерновська