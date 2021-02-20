Жінку намагалися підірвати страйкбольною гранатою.

У Санкт-Петербурзі була здійснена спроба замаху на актрису Петербурзького театру музичної комедії Вікторію Вяткіну.

Про це повідомляє «ЕГ».

Актриса помітила на двері своєї квартири примотаний клейкою стрічкою боєприпас і викликала поліцію. При спробі знешкодження граната здетонувала, обливши силовиків фарбою.

Після перегляду записів з камер відеоспостереження копи вийшли на двох підозрюваних, яких затримали по гарячих слідах. Це молоді люди у віці 21 і 24 років. Вони відпущені під підписку про невиїзд.

Читайте такожВсьому виною ревнощі: у Москві жінку облили бензином і підпалили

Серед можливих версій правоохоронці розглядають помсту відкинутого коханого, адже кілька місяців тому актриса пережила важке розставання з молодою людиною.

За словами сусідів, у знаменитості було багато впливових шанувальників, які буквально завалювали її квітами і дорогими подарунками. Можливо, один з них не зміг змиритися з відмовою і вирішив налякати Вяткіну.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН