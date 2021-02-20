У Санкт-Петербурзі була здійснена спроба замаху на актрису Петербурзького театру музичної комедії Вікторію Вяткіну.
Про це повідомляє «ЕГ».
Актриса помітила на двері своєї квартири примотаний клейкою стрічкою боєприпас і викликала поліцію. При спробі знешкодження граната здетонувала, обливши силовиків фарбою.
Після перегляду записів з камер відеоспостереження копи вийшли на двох підозрюваних, яких затримали по гарячих слідах. Це молоді люди у віці 21 і 24 років. Вони відпущені під підписку про невиїзд.
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Серед можливих версій правоохоронці розглядають помсту відкинутого коханого, адже кілька місяців тому актриса пережила важке розставання з молодою людиною.
За словами сусідів, у знаменитості було багато впливових шанувальників, які буквально завалювали її квітами і дорогими подарунками. Можливо, один з них не зміг змиритися з відмовою і вирішив налякати Вяткіну.
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