У автомобілів розбиті лобові і бічні стекла, пом'яті металеві елементи.

У Красноярському Сонячному п'яний чоловік розбив понад 20 автомобілів, припаркованих у дворі.

Про це повідомляє ресурс NGS24.RU.

Інцидент стався в ніч на понеділок, 16 серпня, на вулиці 40 років Перемоги, 30.

У автомобілів розбиті лобові і бічні стекла, пом'яті металеві елементи.

Винуватця події затримали місцеві, які і викликали поліцію.

"Він довбав машини шматком асфальту, що знайшов тут же. Вчинок свій ніяк не зміг пояснити", - розповів житель Андрій Прохоров.

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У поліції Красноярська повідомили, що затриманому 64 роки.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини і сума заподіяної шкоди. За даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства", - пояснили у відомстві.

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Автор: Денис Прядко