Спочатку скандалістка ігнорувала відвідувачку, а потім заявила, що у неї обід і накинулася на жертву.

У Росії стався конфлікт в одному з поштових відділень, де працівниця накинулася на клієнтку, яка прийшла за посилкою.

Про це повідомляє 78.ru.

За словами постраждалої Галини Попової, конфлікт стався вдень 25 серпня в Санкт-Петербурзі.

Вона стверджує, що спочатку працівниця "Пошти Росії" розмовляла по телефону і близько п'яти хвилин ігнорувала прохання відвідувачки віддати їй речі.

Після цього вона заявила клієнтці, що у відділенні перерва, і накинулася на неї.

"Як ви мені все набридли,*****! Іди звідси, божевільна! Здохни, тварюка!" - чути на відео, яке зняла потерпіла.

Читайте також"Пошта Росії" похвалилася продажем алкоголю у своїх відділенняхУ компанії стверджують, що почали внутрішнє розслідування і вже відсторонили скандальну працівницю.

"Ми вважаємо, що поведінка нашої співробітниці в цьому відео неприпустима, якими б не були причини конфлікту", - йдеться в заяві.

Попри це Попова погрожує звернутися в поліцію.

Нагадаємо, раніше цього року в Самарській області РФ пенсіонер підпалив відділення "Пошти Росії" і наклав на себе руки.

Автор: Станислав Кожемякин