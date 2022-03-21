Доктор також пояснив, чому вважає главу країни-агресора "дитиною".

Відомий український доктор і блогер Євген Комаровський розповів про стан здоров'я президента країни-агресора Путіна і назвав його можливий діагноз.

Про це йдеться в його інтерв'ю "Обозревателю".

"Ви знаєте, я б хотів сказати, що там є елементи шизофренії, і я багато разів публічно говорив про те, що це класичне поєднання шизофренії та ї*анутості, що не дозволяє нам прогнозувати, що буде далі", - зазначив він.

За словами Комаровського, візуально по Путіну не видно, що він "остаточно збожеволів".

"Ні, я вважаю, що всі психічні проблеми, які у нього є, індуковані оточенням", - додав він.

"Це унікальність людини, яка в XXI столітті примудряється жити без доступу в інтернет, яка отримує інформацію від якихось людей, які кладуть йому на стіл папки. І ось цей "синдром папочок", синдром дефіциту інформації, я готовий підтвердити однозначно. Ну, тому що величезна кількість речей, які Путін озвучує (це для всіх очевидно), знаходяться на протилежному полюсі логіки, здорового глузду і так далі. У нього величезний дефіцит інформації. Як дитина, яка замість того, щоб освоювати світ, дивиться про свинку Пепу, розумієте? Життя свинки Пепи йому відоме, а життя сусідів – не відоме. Приблизно в такій ситуації перебуває Путін. Тобто він дитина для мене", - резюмував доктор.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що росіяни, які займають високі посади, впевнені, що у Путіна проблеми зі здоров'ям: багато з них не розуміють логіку його останніх дій.