За однією з версій, вбивця спочатку розчленував жінку, а потім вистрибнув з вікна. За іншою версією, у справі замішаний хтось третій.

У московській квартирі знайшли жінку з відрізаною головою і вирізаним серцем. Ймовірний вбивця наклав на себе руки. Але слідчі допускають, що у справі замішана третя особа.

Про це повідомляє "Московський комсомолець".

У вівторок ввечері в поліцію надійшла інформація про виявлення трупа біля будинку на вулиці Нікулінська. За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки. Коли правоохоронці піднялися у квартиру, з якої він випав, то знайшли там розчленований труп жінки. При тому, що голова і серце лежали в пакеті в коридорі. Сама жінка померла від ножових поранень.

За однією з версій, чоловік спочатку розчленував жінку, а потім наклав на себе руки. Але перевіряється також версія подвійного вбивства. Адже у загиблого також є ножове поранення. Не виключено, що у квартирі був хтось третій.

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За попередньою інформацією, загиблий чоловік - 46-річний житель Новосибірська, жінка - 41-річна мешканка Кемеровської області. Наразі ведеться розслідування.

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Автор: Денис Прядко