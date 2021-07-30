42-річний підполковник Антон Безчетвертєв збив на автомобілі 15-річну дівчинку, яка вийшла на вечірню пробіжку, а потім її зарізав.

Очевидиця вбивства 15-річної школярки Каті російським підполковником у Самарській області допомогла відновити хронологію інциденту.

Про це повідомляє Telegram-канал "112".

О 21:00 42-річний підполковник Антон Безчетвертєв збив на автомобілі 15-річну дівчинку, яка вийшла на пробіжку. Він нібито хотів допомогти постраждалій, але та почала кричати і відбиватися. Чоловік злякався, що хтось може почути, наніс їй кілька ножових поранень і зник.

О 22:00 місцева мешканка побачила, як невідомий притиснув дівчину до землі, а після поїхав на білому кросовері. Через півгодини поліція виявила труп убитої з безліччю ножових поранень в області шиї.

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Власником автомобіля виявився 68-річний пенсіонер. Але машину він три роки тому віддав зятю - підполковнику поліції. Після цього поліцейські відразу вирушили додому до підозрюваного.

Нагадаємо, у вбивстві дівчинки підозрюють підполковника поліції. Його затримали співробітники служби власної безпеки поліції та передали слідчим органам. Поліцейського звільнили за дискредитуючими обставинами, додали в МВС.

Автор: Денис Прядко