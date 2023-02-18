Відповідь на звинувачення Макрона в адресу Путіна та Росії не забарилася.

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин різко відповів на заяву французького президента Еммануеля Макрона про те, що Росія - мафіозна країна. Такий висновок президент Франції зробив після того, як Путін збрехав йому, що "Вагнер" ніяк не пов'язана з РФ.

Пропагандисти попросили Пригожина прокоментувати цю заяву Макрона. Він зробив це по-хамськи, заявивши, що "Вагнер" діяла і діятиме по всьому світу.

"Пане Макрон, ви живете у світі ілюзій і маєте вкрай мало інформації про те, що відбувається в Африці і що відбувається у Москві. Тому цілком авторитетно вам заявляю: ПВК "Вагнер" ніколи не мала і не має жодного відношення до російської армії. ПВК "Вагнер" - це приватна армія, яка діяла, діє та діятиме по всьому світу. Хоч би як вам і вашим американським друзям хотілося, щоб було інакше. Ми захищаємо тих, кого ви принижували багато десятків років", - заявив Пригожин.

Що передувало

Вчора президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у брехні через зв'язок РФ з російською приватною військовою компанією "Вагнер". Як відомо, засновником ПВК є колишній кухар Путіна Євген Пригожин, який нещодавно пригрозив, що російські окупанти можуть дійти до французького Ла-Маншу.

Французький лідер заявив, що торік Путін запевнив його в тому, що ПВК "Вагнер" не має нічого спільного з Росією.

"Рік тому я розмовляв з Путіним, і він запевнив мене, що Росія не має нічого спільного з групою Вагнер... Я прийняв це. Сьогодні ми бачимо, що група Вагнера залучена у війну Росії проти України. Це означає, що Росія - звичайна мафіозна держава", - зізнався Макрон.

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