Зорепад на замовлення: у Японії вирішили запустити супутник зі штучними зірками (відео)

14:09, 19 квітня 2018
Наука та IT
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Супутник буде запущений на спеціальну орбіту і пролітатиме над більшістю великих міст планети. Яскравість штучних зірок буде у 70 разів більша, ніж у метеоритів.

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Попередній запуск супутника запланований на 2020 рік. Однак японську технологію розкритикували деякі астрономи. Вони вважають, що штучні зірки можуть втратити управління і зашкодити супутникам навколо Землі. А яскраве освітлення «зірок» завадить спостереженням за реальним зоряним небом.

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Теги: #Японія#вчені#зорепад#технології#зірки