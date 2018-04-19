Зорепад на замовлення: у Японії вирішили запустити супутник зі штучними зірками (відео)

Яскравість штучних зірок буде у 70 разів більша, ніж у метеоритів.

Японські вчені планують вивести на орбіту Землі особливий супутник. Дослідники будують систему, яка здійснюватиме контрольований запуск штучних зірок. Вона буде «заряджена» 400 різнокольоровими «зірками». Під час згоряння в атмосфері вони створять ефект реального зорепаду.

Супутник буде запущений на спеціальну орбіту і пролітатиме над більшістю великих міст планети. Яскравість штучних зірок буде у 70 разів більша, ніж у метеоритів.

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Попередній запуск супутника запланований на 2020 рік. Однак японську технологію розкритикували деякі астрономи. Вони вважають, що штучні зірки можуть втратити управління і зашкодити супутникам навколо Землі. А яскраве освітлення «зірок» завадить спостереженням за реальним зоряним небом.