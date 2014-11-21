Катастрофа рейсу MH17 викликала рекордну активність в українському Твіттері - дослідження

Про це свідчать матеріали дослідження, проведеного компанією Яндекс.

"У січні і липні 2014 року в українському Твітері двічі відбувалося різке збільшення числа користувачів. Перший раз, очевидно, пов'язаний з Евромайданом. Другий - з авіакатастрофою в Донецькій області", - йдеться в дослідженні.

Так, половина всіх реєстрацій в липні 2014 року припали на день катастрофи "Боїнга" і наступний день. Всього ж у липні 2014 з'явилося близько 100 тис. нових українських акаунтів - це більше, ніж за перші шість років існування сервісу з 2006 по 2012 роки. У підсумку на кінець липня 2014 року Пошук по блогах Яндекса проіндексував майже 600 тис. українських акаунтів Твіттера.

Читайте такожМережу охопили хештеги про вторгнення Росії в УкраїнуТакож липень виявився найактивнішим за кількістю публікацій у день. За 18 і 17 липня - два дні з найбільшим числом твітів - в українських акаунтах з'явився майже мільйон повідомлень.

З початком Євромайдану частка твітів українською мовою зросла вдвічі - з 6 до 12 відсотків, а 18-22 лютого повідомлень українською мовою було більше чверті від усіх твітів з українських акаунтів.

До 21 листопада середня довжина твіту українською становила близько 90 символів, а після - більше 100. У той же час довжина твітів російською практично не змінилася - близько 80 символів в середньому твіті.

Найпоширенішим хештегом з початку Євромайдану до кінця липня 2014 в українському Твітері залишався #євромайдан.