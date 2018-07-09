Рак міг «перескочити» на людей від рослин

І саме це стало причиною пришвидшення еволюції.

Гени, які спричиняють рак, могли бути від початку характерними лише для рослин. І лише згодом передалися людям. Такого висновку дійшли вчені, які провели наймасштабніший у світі аналіз так званих «стрибучих генів». Вони виявили критично важливу роль елементу, відомого як L1, який, згідно з новими даними, передався людям близько 150 мільйонів років тому, пише The Telegraph.

Зовнішній код виявився особливо динамічним і з тих часів призвів до пришвидшення багатьох змін у людській еволюції. Без нього людство не пройшло б через важливі генетичні мутації, які призвели також до виникнення смертельних видів раку. Оскільки L1 увійшов у людський геном дуже давно, не можливо напевне визначити, коли цей елемент «перескочив» і іншого виду на людей. І що це був за вид від початку.

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Однак, команда вчених з Університету Аделаїди переконана, що елемент походить від рослин, комах чи інших вимерлих видів. Однак, науковці наполягають, що L1 точно не з’явився спочатку у ссавців.

Професор Девід Адельсон, який очолив групу дослідників, каже, що вплив стрибучих генів, які правильно називають ретротранспозонами, докорінно змінили розуміння людської еволюції у чистому розумінні процесу в рамках ланцюга «батьки-нащадок».

«Ми переконані, що входження L1 у геном ссавців став ключовим фактором у швидкій еволюції класу за останні 100 мільйонів років», - сказав вчений.