Google оскаржить рекордний штраф Єврокомісії у 4,3 мільярда євро

Гендиректор Google заявив, що Єврокомісія проігнорувала особливості бізнес-моделі Android і конкуренцію з iOS-пристроями.

Компанія Google планує оскаржити рішення Європейської комісії про штраф у 4,34 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу. Про це повідомляється в блозі компанії.

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"Сьогодні Єврокомісія опублікувала рішення проти Android. В ньому ігноруються особливості бізнес-моделі Android, а також той факт, що телефони з Android конкурують з iOS-пристроями, що підтвердили 89% респондентів в опитуванні. ЄК не врахувала і те, який вибір Android надає тисячам виробників телефонів і мобільних операторів", - заявив гендиректор Google Сундар Пічаї.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія оштрафувала Google на рекордну суму в 4,3 млрд євро (5 млрд доларів) за порушення антимонопольного законодавства ЄС у сфері застосування популярної ОС Android для мобільних гаджетів. ЄК звинуватила Google в незаконних обмеженнях виробників пристроїв Android і операторів мобільного зв'язку для закріплення свого домінуючого положення в пошукових системах.