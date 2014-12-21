У Маріанській западині виявили найглибоководнішу рибу в світі

Як передає News.ru з посиланням на Los Angeles Times, рибу виявили випадково, переглядаючи відеокамеру, яка фіксувала роботу апарату з збирання зразків вмісту морського дна. Риба не раз поволі пропливала перед об'єктивом, що дало змогу вченим припустити, що це невідоме науці морське створіння. Її знайдено на глибині, яка на 170 м перевищує попередню найглибоководнішу знахідку.

Рибі поки що не дали назви. Вона близько 25 сантиметрів завдовжки і частково прозора по всій довжині - контури скелета були видно крізь шкіру. На відео риба пливе, розкинувши свої довгі плавники як крила у літака.

"Ми були просто приголомшені, коли побачили її. Хтось на кораблі сказав, що це створіння щось середнє між цуценятком, ангелом і вугром, - цитує газета Los Angeles Times професора біології Пола Йєнси. - Рухається вона дуже поволі, тому незрозуміло, наскільки добре вона може плавати".

У 1998 і 2009 року на дно западини опускалися автоматичні підводні апарати - японський зонд Kaiko і після нього американський підводний катамаран Nereus, який вперше провів фото- і відеозйомку, відібрав геологічні і біологічні проби, а також захопив кілька мешканців рекордних глибин. Учені виявили, що життя є і на самому дні Маріанської западини, на глибині в 11 кілометрів. Проби води показали, що на дні западини живе майже вдвічі більше бактерій, ніж у глибинах океану.