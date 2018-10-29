На Землі люди незабаром зіткнуться з дефіцитом фруктів та овочів - дослідження

Вчені стверджують, що врожаю фруктів та овочів вже недостатньо для того, щоб задовольнити потреби всього населення.

Система сільського господарства виробляє втричі менше необхідної норми фруктів і овочів.

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Дослідники з Університету Гельфа, проаналізувавши систему сільського господарства та тенденцію зростання споживання продуктів, зробили висновок, що у 2050 році, фруктів і овочів не буде вистачати для здорового харчування всього населення. Про це інформує видання Eurek Alert.

Вчені стверджують, що врожаю фруктів та овочів вже недостатньо для того, щоб задовольнити потреби всього населення.

"Наші підрахунки з урахуванням зростання населення показують, що єдиний спосіб перейти на збалансовану дієту, заощадити землю і зменшити викиди парникових газів - це споживати і виробляти більше фруктів і овочів, а також перейти на рослинний білок", - йдеться в дослідженні.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені з'ясували нові наслідки кліматичної катастрофи.