Вчені знайшли бактерію, яка поглинає вуглекислий газ

Новий біологічний вид був відкритий випадково під час глибоководних досліджень перед початком видобутку корисних копалин в океані.

Бактерія, яка поглинає вуглекислий газ і потенційно перетворює його на джерело харчування для інших морських істот, була знайдена в одному з найглибших районів Тихого океану.

Вчені досліджували екосистеми в зоні розколу Кларіон-Кліппертон (CCFZ), яка простягається на 2,5 милі під поверхнею океану. Компанії з Південної Кореї, Німеччини і Великої Британії хочуть добувати на дні цього регіону корисні копалини, такі як нікель, мідь і кобальт. Однак, перш ніж видобуток почнеться, вчені повинні оцінити біологічне різноманіття CCFZ, щоб зрозуміти, яким буде вплив на мешканців підводного світу, пише Newsweek.

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Вчений з Університету Геріот-Ватт Ендрю Світмен разом з колегами проводили низку дослідів з осадом в CCFZ і виявили дещо незвичайне. Досі невідома бактерія поглинає великі об’єми вуглекислого газу.

«Ми відкрили глибинну бактерію, яка асимілює великі об’єми вуглекислого газу у власну біомасу через невідомий процес. Їхня біомаса потім потенційно стає джерелом поживи для інших глибоководних істот. Тож те, що ми відкрили, - це потенційне альтернативне джерело їжі у найглибших частинах океану, де ми думали нічого такого немає», - сказав Світмен.

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До відкриття вчені вважали, що найбільшим джерелом біомаси на дні океану були органічні матеріали, такі як мертва риба і планктон. Команда дослідників тепер збирається провести нові більш детальні дослідження в Тихому океані, перш ніж дозволити компаніям почати видобуток металів на глибині.