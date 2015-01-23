Фізики знизили швидкість світла

Британські фізики повідомили про спостереження фотонів, які переміщуються у вакуумі зі швидкістю, меншою ніж швидкість світла. Про результати своїхекспериментів вчені повідомили в журналі Science, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті New Scientist, передає Лента.ру.

Швидкість світла у вакуумі є фундаментальною фізичною постійною і дорівнює приблизно 300 тисяч кілометрів на секунду. Однак швидкість менше, якщо світло поширюється в середовищі. З цим пов'язане явище заломлення світла. Наприклад, об'єкт, поміщений у воду, через заломлення здається розташованим ближче до нас, ніж є насправді.

У своїй роботі вчені вимірювали швидкість поширення світла у вакуумі. Як відзначають вчені, у такому середовищі вектори напруженості електричного і магнітного полів у плоскій хвилі коливаються перпендикулярно один одному і напрямку поширення хвилі, а поверхня, до якої дійшли коливання, є площиною.

У більш складних випадках ситуація змінюється. Вчені це продемонстрували на прикладі променів Гаусса та Бесселя. Наприклад, в першому випадку розподіл напруженості електричного поля в поперечному перерізі наближено описується функцією Гаусса.

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Фізики стежили за парою фотонів, отриманих одночасно за допомогою ультрафіолетового лазера. Один з них був звичайним, а другий - таким, як в одному з променів Гауса або Бесселя. Виявилося, що відстань один метр другий фотон проходить, відстаючи на кілька мікрометрів. Це означає, що його швидкість менше швидкості світла у вакуумі приблизно на одну тисячну відсотка.

За словами вчених, поняття інваріантності (незмінності або постійності) швидкості світла застосовне лише для плоских хвиль. У разі, якщо хвилі мають більш складну структуру, як продемонстрували фізики, можливі ефекти, що знижують швидкість світла.

Причини,через які спостережувана швидкість була менше швидкості світла, вчені хоч і зв'язали зі структурою хвилі, конкретно так і не назвали. За словами фізиків, вони проводили експерименти тільки з фотонами, що поширюються на відстань в один метр. Вчені припустили, що ефект зменшення швидкості світла проявляється тільки на малих відстанях і його немає на великих.