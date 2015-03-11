Астрономи знайшли зірку, яка переміщається зі швидкістю більше тисячі кілометрів на секунду
Як зазначив співробітник Інституту штату Гаваї Юджин Магньє, "при такій швидкості відстань від Землі до Місяця можна подолати за 5 хвилин".
Зірку, що переміщається нашою Галактикою зі швидкістю 1200 кілометрів на секунду, спостерігала міжнародна група астрономів Європейської південної обсерваторії у Чилі, передає ТАСС.
Як повідомила газета The News York Times, зірка, що отримала позначення US 708, вважається найшвидшим небесним тілом, яке переміщується в напрямку від центру галактики.
Як зазначив співробітник Інституту штату Гаваї Юджин Магньє, "при такій швидкості відстань від Землі до Місяця можна подолати за 5 хвилин".
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Ще одна особливість "швидкої" зірки в тому, що раніше вона була частиною бінарної системи, що складалася з червоного гіганта - зірки з високою світимістю та білого карлика - компактної зірки, порівнянної за масою з Сонцем. В результаті взаємного тяжіння цих зірок частину гелію з фотосфери червоного гіганта захопив білий карлик, перетворившись на наднову. А червоний гігант, який залишився на самоті, придбав таку швидкість, яка теоретично дозволяє йому залишити нашу Галактику.
"Астрономи зацікавилися US 708, - зазначила The News York Times, - оскільки траєкторія переміщення зірки вказує на те, що вона розвинула таку високу швидкість в результаті вибуху наднової, а не під впливом величезної чорної діри, яка знаходиться у центрі нашої Галактики".