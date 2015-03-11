Астрономи знайшли зірку, яка переміщається зі швидкістю більше тисячі кілометрів на секунду

Зірку, що переміщається нашою Галактикою зі швидкістю 1200 кілометрів на секунду, спостерігала міжнародна група астрономів Європейської південної обсерваторії у Чилі, передає ТАСС.

Як повідомила газета The News York Times, зірка, що отримала позначення US 708, вважається найшвидшим небесним тілом, яке переміщується в напрямку від центру галактики.

Як зазначив співробітник Інституту штату Гаваї Юджин Магньє, "при такій швидкості відстань від Землі до Місяця можна подолати за 5 хвилин".

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Ще одна особливість "швидкої" зірки в тому, що раніше вона була частиною бінарної системи, що складалася з червоного гіганта - зірки з високою світимістю та білого карлика - компактної зірки, порівнянної за масою з Сонцем. В результаті взаємного тяжіння цих зірок частину гелію з фотосфери червоного гіганта захопив білий карлик, перетворившись на наднову. А червоний гігант, який залишився на самоті, придбав таку швидкість, яка теоретично дозволяє йому залишити нашу Галактику.

"Астрономи зацікавилися US 708, - зазначила The News York Times, - оскільки траєкторія переміщення зірки вказує на те, що вона розвинула таку високу швидкість в результаті вибуху наднової, а не під впливом величезної чорної діри, яка знаходиться у центрі нашої Галактики".