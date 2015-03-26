У Європі вперше провели пересадку мертвого серця

Британські хірурги вперше в Європі провели операцію з пересадки серця, що перестало битися, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зазвичай донором серця стає людина, у якої припинилося функціонування головного мозку, а серце продовжувало працювати.

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У цьому випадку донором стала людина, серце і легені якої вже перестали функціонувати. Таких донорів знайти легше.

Операція була проведена в лікарні Папворт графства Кембріджшир.