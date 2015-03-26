У Європі вперше провели пересадку мертвого серця
21:50, 26 березня 2015Наука та IT
1813 0
Донором стала людина, серце і легені якої вже перестали функціонувати.
Операція була проведена в Британії, в графстві Кембріджшир / abnews.ru
Британські хірурги вперше в Європі провели операцію з пересадки серця, що перестало битися, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Зазвичай донором серця стає людина, у якої припинилося функціонування головного мозку, а серце продовжувало працювати.
Читайте такожІталійський нейрохірург планує провести операцію з пересадки голови
У цьому випадку донором стала людина, серце і легені якої вже перестали функціонувати. Таких донорів знайти легше.
Операція була проведена в лікарні Папворт графства Кембріджшир.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter