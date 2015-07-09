NASA опублікувало знімок поверхні Сонця в рентгенівському діапазоні (фото)

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA, передає DT.UA. Рентгенівські промені високої енергії, зафіксовані з допомогою Ядерного спектроскопічного телескопу (NuSTAR) NASA, представлені в блакитному кольорі, рентгенівські промені низької енергії, сфотографував японський космічний апарат Hinode, вони світяться зеленим, а ультрафіолетова енергія, сфотографована з допомогою Обсерваторії сонячної динаміки NASA світиться червоним і жовтим.

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Всі три телескопи зробили знімок Сонця в один і той же час 29 квітня цього року, а апарат NuSTAR склав зображення за методом мозаїки з декількох більш дрібних знімків.

Активні області на поверхні Сонця нагріваються до кількох мільйонів градусів. Біло-блакитні області, показані за допомогою NuSTAR, дозволили визначити найбільш активні плями на сонячній поверхні.

У червні цього року NASA опублікувало фотографію еволюції гігантської стрілки на Сонці.