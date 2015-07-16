Супутник Плутона Гідра виявилася світом водяного льоду

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Twitter проекту NASA New Horizons.

Поверхня одного з супутників Плутона, Гідри, виявилася незвично блискучою, що свідчить про те, що майже весь місяць складається з покладів водяного льоду, заявив один з керівників проекту NASA New Horizons, Вільям Гранді.

Перші фотографії Гідри, одного з самих невеликих супутників Плутона, показали, що цей місяць має дуже витягнуту і неправильну форму – 46 кілометрів в довжину і 30 кілометрів у ширину.

Судячи з дуже високого альбедо (віддзеркалюючої здатності) – близько 40% — поверхня Гідри практично повністю складається з водяного льоду та інших форм замороженої матерії.

В січні 2015 року New Horizons почав наближатися до Плутону. За розрахунками вчених NASA, New Horizons, який вже потрапив до історії як найшвидкісніший з усіх запущених людством космічних апаратів, наблизився до карликової планети на відстань всього 12,5 тисячі кілометрів о 14:49 14 липня.

Під час зближення з Плутоном спостереження за ним здійснювали всі сім наукових вимірювальних приладів, якими оснащений зонд. Очікується, що апарат здійснив близько 150 вимірів, у тому числі вивчив склад, геологію планети, температуру її поверхні, рельєф, а також перевірив, чи є "загальна" атмосфера у Плутона і його супутника Харона.

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В ході цього рандеву зонд тимчасово припинив зв'язок з Землею, фокусуючи свою "увагу" на вивченні карликової планети і її свити.