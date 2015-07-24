Біологи встановили, що стиснута удавом жертва гине через порушення роботи кровоносної системи

Результати дослідження були опубліковані в журналі The Journal of Experimental Biology, передає Лента.ру.

В експерименті використовувались щури, в тіла яких вживили датчики. Тварин анестезували перед тим, як помістити в клітку з голодним удавом. Поки змія здавлювала здобич, вчені відстежували роботу серця і зміни в артеріальному і венозному тиску щурів. До і після атаки у гризунів брали зразки крові.

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Згідно з отриманими результатами, середня тривалість атаки склала 6,5 хвилин. Вже через шість секунд після нападу периферичний артеріальний тиск у щурів скоротився наполовину, а венозний зріс у шість разів. Відстеживши подальші зміни і провівши необхідні аналізи, вчені прийшли до висновку, що сила здавлювання виявилася досить великою, щоб істотно порушити рух крові по ключових судинах. В результаті був порушений метаболізм мозку, серця та печінки, що призвело до смерті щурів.

На думку вчених, подібну тактику полювання зуміли виробити ще предки удавів. Це дало їм еволюційну перевагу, дозволивши полювати на порівняно велику дичину.

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Надалі автори дослідження планують перевірити, що відбувається з жертвами удавів, які не відносяться до розряду ссавців, наприклад, з ящірками.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний колектив вчених провів аналіз викопних решток, генів і анатомічної будови 73 видів змій та ящірок. Біологи прийшли до висновку, що перші змії з'явилися на суші і, швидше за все, в теплих лісах південної півкулі, 128 мільйонів років тому (ранній крейдовий період).