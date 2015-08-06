Вчені з'ясували, чому родимки не перетворюються в ракові пухлини меланоми

Американські генетики з'ясували, що родимки представляють собою невеликі доброякісні пухлини, які припиняють свій ріст і не перетворюються на осередок раку шкіри завдяки виробництву клітинами білку p15, який змушує їх припиняти ділення.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в журналі Cancer Discovery.

"Мутація в гені BRAF, яка викликає ріст родимок, на додаток до цього змушує клітини виділяти молекули білка p15, що пригнічує ріст ракових пухлин, який грає роль молекулярного "гальма", зупиняючи ділення клітин. Ділення - це головне, що відрізняє меланому, рак шкіри, від родимок. Якщо клітини родимки втрачають це "гальмо", вони можуть перетворитися на рак", — пояснює Тодд Рідкі (Todd Ridky) з університету штату Пенсільванії в Філадельфії (США).

Рідкі та його колеги прийшли до такого висновку, експериментуючи з шматочками своєрідної "штучної людської шкіри, вирощеної в пробірці, клітини якої були отримані з нормальних родимок людей та меланомних пухлин. Шматочки такої шкіри вчені пересаджували в мишей і дивилися за тим, як вони перетворювалися на ракові пухлини.

Як засвідчили експерименти, пошкодження лише одного гена BRAF було недостатнім для розвитку меланоми – ріст ракових пухлин був можливий тільки у випадку, якщо в "бунтівних" меланоцитах – пігментних клітинах шкіри – були відсутні молекули білка-"сторожа" р15. Інакше ріст і ділення меланоцитів припинялися, коли їх колонія досягала розміру кількох міліметрів.

Порівнявши вміст пігментних клітин в родимках і чистій шкірі, вчені з подивом виявили, що в перших міститься в 140 разів більше молекул р15, а в ракових культурах цей білок був повністю відсутнім.

Подальші досліди продемонстрували, що це відбувається з тієї причини, що мутація BRAF змушує клітини шкіри виділяти величезну кількість сигнального білка TGF-бета, який керує процесами росту і самознищення. Коли концентрація цієї речовини в шкірі досягає певної критичної позначки, p15 "включається" і починає гальмувати поділ клітин.

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Ця особливість процесу освіти родимок, як пояснюють вчені, одночасно пояснює те, чому родимки встигають вирости до видимих розмірів, і чому всі вони розрізняються за формою і розмірами. Як вважають Ридки і його колеги, поломка p15 може бути пов'язана і з іншими видами раку, що вони перевірять в найближчому майбутньому.