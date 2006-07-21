Fiat 500 проходить випробування (фото)

Фахівці компанії Fiat деякий час тому розпочали випробування нової мікролітражки Fiat 500, яка є ідеологічним наступником однойменної моделі, що випускалася в 1970-ті роки. Нагадаємо, що в травні цього року італійський концерн пообіцяв запустити цей автомобіль у виробництво через 500 днів - восени 2007 року.

В основі Fiat 500 лежить нова платформа, на якій потім планується збудувати наступне покоління Ford Ka. Крім того, італійський автомобіль дістане дизайн кузова, виконаний у стилі старої мікролітражки, а його основними конкурентами стануть недорогі модифікації Mini One і Smart ForTwo. Передбачається, що базова версія Fiat 500 в Європі коштуватиме близько 9500 доларів.

Спочатку мікролітражку випускатимуть тільки в тридверному кузові хетчбек. Проте трохи згодом до нього може приєднатися версія з м`якою секцій даху, який може зсуватися назад, - як на класичному автомобілі. Виробництво новинки планується розгорнути на заводі Fiat в Польщі.

Лента.ру