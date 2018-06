Оголошено дату початку продажів заключної частини легендарної стратегії StarCraft II (відео)

Blizzard оголосила дату початку продажів StarCraft II Legacy of the Void. Заключна частина стратегії вийде 10 листопада 2015 року. Про це заявилено в сюжетному трейлері гри, опублікованому на YouTube.

Відразу після публікації відеоролика в Battle.net відкрито передзамовлення на цифрові версії гри, пише Лента.ру.

Як випливає з назви та враховуючи сюжет двох перших частин StarCraft II, грати на завершення трилогії доведеться за високотехнологічну расу протоссів. Перша частина (Wings of Liberty), в якій гравці брали сторону людей, була випущена в липні 2010 року. Heart of the Swarm, де гравцям довелося прийняти сторону комахоподібних зергів, доступна для гри з березня 2013 року.

Довідка. StarCraft II — комп'ютерна гра в жанрі стратегії в реальному часі. Сюжетно дія гри відбувається на кількох планетах, де розгортається конфлікт між трьома расами — людьми, зергами та протоссами. Гра є дисципліною у багатьох кіберспортивних лігах світу. Гра увійшла в сотню кращих ігор всіх часів (Top 100 Games of All Time) за версією IGN.

Battle.net — офіційний магазин і ігрова платформа компанії Blizzard, що дозволяє купувати, оновлювати і грати в ігри компанії. Доступна на Mac і PC.

Найбільш популярною гра стала в Південній Кореї, де проводяться професійні змагання зі StarCraft, такі як OnGameNet StarLeague і MBCGame StarLeague, навчальні групи, з'явилися професійні гравці (госу-геймери), команди і телевізійні трансляції чемпіонатів. Змагання ігор проводяться у спеціально обладнаних комплексах з великою кількістю глядачів, а сама гра проектується на великі плазмові екрани.

За словами Пола Семса, директора з виробничих питань компанії Blizzard, до 2009 року з часу випуску гри було продано близько 11 мільйонів копій.