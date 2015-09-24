Хаббл зробив знімок залишків зірки, що вибухнула 8 тисяч років тому

Об'єкт називається туманність Вуаль. Він є одним з найбільш відомих фрагментів наднової зірки, передає "Новое время" з посиланням на повідомлення NASA.

Читайте такожNASA планує запустити телеканал в 4К форматі

Протяжність туманності - 110 млн світлових років, вона розташована в сузір'ї Лебедя на відстані 2100 світлових років від Землі.

Оприлюднене зображення складається з шести невеликих фрагментів туманності протяжністю близько двох світлових років кожен.

Вчені вважають, що зірка, яка вибухнула, перевищувала за масою Сонце приблизно в 20 разів.

Туманність розташована поруч з великою "бульбашкою" газу низької щільності, яку залишила зірка перед вибухом.