Хаббл зробив знімок залишків зірки, що вибухнула 8 тисяч років тому
21:33, 24 вересня 2015Наука та IT
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Телескоп NASA Хаббл зробив знімок невеликого фрагмента залишків зірки, яка вибухнула 8 тис. років тому.
Зірка, яка вибухнула, перевищувала за масою Сонце приблизно в 20 разів / NASA
Об'єкт називається туманність Вуаль. Він є одним з найбільш відомих фрагментів наднової зірки, передає "Новое время" з посиланням на повідомлення NASA.
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Протяжність туманності - 110 млн світлових років, вона розташована в сузір'ї Лебедя на відстані 2100 світлових років від Землі.
Оприлюднене зображення складається з шести невеликих фрагментів туманності протяжністю близько двох світлових років кожен.
Вчені вважають, що зірка, яка вибухнула, перевищувала за масою Сонце приблизно в 20 разів.
Туманність розташована поруч з великою "бульбашкою" газу низької щільності, яку залишила зірка перед вибухом.
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