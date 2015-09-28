NASA готується розповісти про розгадку "великої таємниці" Марса
NASA призначило на сьогодні позапланову прес-конференцію, на якій планує оголосити про "велике наукове відкриття" в рамках своєї програми з дослідження Марса.
Поки достеменно невідомо, про яке саме відкриття піде мова на брифінгу, проте кореспонденти схиляються до думки, що мова може йти про виявлення на планеті запасів рідкої води, передає Бі-бі-сі.
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У розміщеному на сайті NASA анонсі прес-конференція, яка відбудеться у Вашингтоні в 11:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом), названа "Марсіанська таємниця розкрита". Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі на каналі NASA і на сайті агентства.
На версію про те, що на прес-конференції можуть оголосити про виявлення на Марсі води, вказує, зокрема, присутність серед доповідачів молодого вченого з Непалу Луджендри Оджі, який ще в 2011 році, будучи студентом, виявив ознаки можливої наявності в минулому води на планеті.
Вченим давно було відомо про наявність водяного льоду на полярних шапках Марса, однак спроби виявити воду в рідкому стані досі були безуспішні. Подібна знахідка сильно підвищила б шанси на можливість підтримання життя на Марсі, оскільки на Землі ніяке життя неможливе без води.