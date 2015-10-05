Астрономи отримали знімок галактики Сомбреро

Розмір галактики становить 50 тис. світлових років і її можна спостерігати з Землі навіть у невеликий телескоп, передає DT.UA. Для жителів нашої планети галактики відкривається з ефектного ракурсу - з ребра.

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На представленому знімку яскраво світиться в інфрачервоних променях темний пиловий пояс, який закриває середню частину Сомбреро, якщо дивитися на неї у видимому світлі. Зображення було отримано шляхом поєднання даних, переданих з двох космічних телескопів – "Спітцера" і "Хаббла".