Facebook забезпечить Африку інтернетом за допомогою супутника

Згідно з прес-релізом компанії, проект супутника AMOS-6 - плід співпраці з французькою телекомунікаційною компанією Eutelsat, передає Бі-бі-сі.

Як зазначив засновник найбільшої соцмережі Марк Цукерберг, космічний апарат після виведення на орбіту буде перебувати над Африкою і передавати сигнал на більшу частину континенту.

За даними Facebook, тільки на Кенію і Нігерію припадає близько 20 мільйонів користувачів мережі, більшість з яких виходить в інтернет з мобільних пристроїв.

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У кінці вересня на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку Цукерберг заявив, що інтернет може допомогти ООН досягти поставлених нею цілей розвитку, а також вивести мільйони людей з убогості, оскільки всесвітня мережа допомагає створювати нові робочі місця і обмінюватися знаннями.

За розрахунками Цукерберга, розширення доступу до інтернету в країнах виведе з убогості близько 160 млн осіб.